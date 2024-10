Ilgiorno.it - Ferrovia sotto la lente. Nasce il tavolo tecnico

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unper monitorare e coordinare la situazione dei treni, sempre più precaria in provincia di Sondrio. E non solo. Questa una delle decisioni presa dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Anna Pavone, che si è riunito nei giorni scorsi per inquadrare le questioni di maggiore sensibilità per il territorio sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica. E uno degli argomenti più "caldi", vista la situazione degli ultimi mesi, è stato quello relativo alle problematiche relative al trasportorio. Sono state esaminate le criticità (tante) che continuano ad imperversare ininterrottamente sulle linee Colico – Sondrio – Tirano e Colico – Chiavenna.