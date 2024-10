Tutto.tv - Enzo Paolo Turchi perde le staffe al GF: sfuriata inattesa contro di lei (Video)

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le settimane trascorrono all’interno della casa del Grande Fratello e gli effetti della convivenza forzata iniziano a farsi inevitabilmente sentire. Nel corso della settima puntata andata in onda lunedì scorso su Canale 5, largo spazio è stato dedicato ad, in preda ad un forte momento di sconforto. La mancanza della figlia Maria lo aveva convinto ad abbandonare il gioco, salvo poi ricredersi con l’arrivo in casa (seppur momentaneo), di Carmen Russo. Il coreografo ha lasciato emergere però, una verità spiazzante su una crisi in corso con la moglie, che evidentemente lo porta a vivere ancora momenti di grande inquietudine. Nelle ultime ore ha perso letteralmente lenei confronti di una coinquilina.