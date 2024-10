"Dominate the Water" a Palermo, Paltrinieri "Sicilia seconda casa" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Golfo di Mondello ospiterà per il secondo anno di fila il circuito ideato dal campione carpigiano Palermo - "La Sicilia è un po' la mia seconda casa adesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene". E' per questo motiv Ilgiornaleditalia.it - "Dominate the Water" a Palermo, Paltrinieri "Sicilia seconda casa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Golfo di Mondello ospiterà per il secondo anno di fila il circuito ideato dal campione carpigiano- "Laè un po' la miaadesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in, quindi la conosco bene". E' per questo motiv

“Dominate the Water” a Palermo - Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - “Sono davvero entusiasta di tornare a Mondello con Dominate The Water. E’ per questo motivo che forse Grogorio Patrinieri ha scelto per il secondo anno consecutivo il Golfo di Mondello come campo gara per concludere il circuito di “Dominate The Water”, competizione in acque libere da lui stesso ideata che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio. (Unlimitednews.it)

