Dal campo. Azzurri in prestito, Ignacchiti il più presente (Di sabato 12 ottobre 2024) Giunti alla seconda pausa per gli impegni della Nazionale e con ormai alle spalle un paio di mesi di campionato andiamo a vedere come stanno andando i vari giocatori ceduti in prestito dall’Empoli durante l’ultima sessione di mercato estiva. Partiamo con il dire che complessivamente i nove Azzurri impegnati con altre società finora non hanno trovato grande spazio. Le eccezioni sono Lorenzo Ignacchiti (nella foto), Petar Stojanovic e Lovro Stubljar. Partiamo dal centrocampista classe 2004 in forza alla Reggiana, con cui è sceso in campo in 8 delle 9 partite disputate dalla squadra di Viali tra coppa e campionato, di cui 5 volte da titolare per complessivi 469 minuti. Sport.quotidiano.net - Dal campo. Azzurri in prestito, Ignacchiti il più presente Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Giunti alla seconda pausa per gli impegni della Nazionale e con ormai alle spalle un paio di mesi di campionato andiamo a vedere come stanno andando i vari giocatori ceduti indall’Empoli durante l’ultima sessione di mercato estiva. Partiamo con il dire che complessivamente i noveimpegnati con altre società finora non hanno trovato grande spazio. Le eccezioni sono Lorenzo(nella foto), Petar Stojanovic e Lovro Stubljar. Partiamo dal centrocampista classe 2004 in forza alla Reggiana, con cui è sceso inin 8 delle 9 partite disputate dalla squadra di Viali tra coppa e campionato, di cui 5 volte da titolare per complessivi 469 minuti.

