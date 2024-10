Calciomercato.it - Colpo di scena in campionato, stadio non a norma: così scatta il rinvio

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La situazione continua ad essere sotto stretta osservazione. Le prossime ore risulteranno quelle decisive in un senso o nell’altro In attesa dei prossimi verdetti derivanti dai prossimi impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo, a tenere banco in Italia sono anche altre questioni. Oltre alle vicende extra campo riguardanti alcuni top club di Serie A, c’è un caso nelcadetto che è al centro di vivaci discussioni. Nuovo incubo in Serie B: le ultimeLe cattive condizioni meteorologiche, infatti, potrebbero porre le premesse per un nuovo provvedimento a sorpresa. Il match finito sotto la lente di ingrandimento è quello tra Carrarese e Mantova, in programma il 20 ottobre alle ore 15.