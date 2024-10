Ilrestodelcarlino.it - Cachopa promuove Boninfante: "È la scelta giusta per la Lube"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Seconda avversaria lombarda in arrivo per la. Domani i biancorossi tornano a giocare all’Eurosuole Forum e alle 16 lo faranno contro Monza vicecampione d’Italia. Sarà sfida tra squadre condizionate dalle assenze e dalle reciproche rivoluzioni estive, ma pur sempre sfida interessante come ci dice Fernando Kreling, per tutti "". Il 28enne palleggiatore brasiliano, titolare della nazionale verdeoro dopo aver spodestato Bruno, è in Brianza dal 2022. Dopo aver saltato quasi tutta la prima stagione per la rottura del crociato, l’anno scorso ha trascinato la Mint.