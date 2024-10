Zonawrestling.net - BWT/Megastars: Info & Card finale “Il Campionato a Squadre”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lee ladello Show “Il” di BWT e Wrestling, in scena Domenica 13 Ottobre al Teatro Centofiori a Bologna: BWT/IlDomenica 13 Ottobre – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16 Inizio Ore 18.00 – Biglietti Online QUI Torneo Titoli Italiani di Coppia BWT/– SemifinaliFat Machine Guns (Trucker; Cannonball Jason)Bologna Tall Blondes (Nico Narciso; Lello Boy Jones) vs The Destroyers (Drake Destroyer; Alpha Female) Torneo Titoli Italiani di Coppia BWT/??? Vs ??? Red Scorpion Vs Aigle Blanc* Sid Scala Vs Guido Buriani Master Zodiac Vs El Mosquito *Possibile Match per il Titolo Assoluto BWT/in caso di vittoria di Scorpion a MWF Back To Business