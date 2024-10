Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora scintille tra la giurata e la concorrente "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli oggi nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ''ferita Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora scintille tra la giurata e la concorrente "Ma che ti ho fatto? Cos'è questo atteggiamento?". Ancora scintille tra Soniae Selvaggiaoggi nella terza puntata dicon le2024. La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ''ferita

Ballando con le stelle - nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli - Per insultare tutti al grande fratello non avevi difficoltà”, dice Lucarelli dopo l’esibizione di Bruganelli nella terza puntata. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Si torna anche sulle parole nell’intervista della concorrente registrata prima dello show: “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri ... (Dailyshowmagazine.com)

