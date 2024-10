Ilnapolista.it - Zanetti e l’inchiesta ultras: «Biglietti per Istanbul? Ferdico mi accennò, ma non ne parlai con Marotta»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Simone Inzaghi, gli investigatori hanno ascoltato ieri presso la Procura di Milano anche Javier, vice-presidente dell’Inter, sulche vede coinvolti i nerazzurri e il Milan.: «permi, ma non necon» L’ex calciatore argentino è stato ascoltato per circa due ore, spiegando agli inquirenti la sua versione dei fatti in merito all’intercettazione telefonica registrata tra Inzaghi e il capo, arrestato. La conversazione era suiper la finale didel 2023 di Champions League. Le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza: «Mila questione», ha spiegato. «Io necon la base della dirigenza, non con».