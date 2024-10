WNBA: Minnesota Lynx avanti nella serie finale, gara-1 vinta all’overtime sulle New York Liberty (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Minnesota Lynx conquistano gara-1 delle WNBA Finals. Lo fanno per 93-95 all’overtime contro le New York Liberty al termine di una sfida davvero combattuta, nella quale emergono Courtney Williams, Kayla McBride e Napheesa Collier con 23, 22 e 21 punti rispettivamente. Vanificati per le newYorkesi i 24 punti di Jonquel Jones, i 19 di Sabrina Ionescu, i 18 di Breanna Stewart e i 17 di Leonie Fiebich. Una partita, questa, che ha letteralmente due fasi distinte nella maniera più totale. nella prima, corrispondente alla metà d’apertura di gara, le Liberty semplicemente dominano, trovando qualsiasi genere di canestro: a dominare è soprattutto Jones che nel 39-21 iniziale realizza 13 dei punti di New York. Quando si cominciano ad accendere le stelle delle Lynx, succede che all’intervallo è 44-36 e a metà terzo quarto i punti di ritardo siano appena due. Oasport.it - WNBA: Minnesota Lynx avanti nella serie finale, gara-1 vinta all’overtime sulle New York Liberty Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Leconquistano-1 delleFinals. Lo fanno per 93-95contro le Newal termine di una sfida davvero combattuta,quale emergono Courtney Williams, Kayla McBride e Napheesa Collier con 23, 22 e 21 punti rispettivamente. Vanificati per le newesi i 24 punti di Jonquel Jones, i 19 di Sabrina Ionescu, i 18 di Breanna Stewart e i 17 di Leonie Fiebich. Una partita, questa, che ha letteralmente due fasi distintemaniera più totale.prima, corrispondente alla metà d’apertura di, lesemplicemente dominano, trovando qualsiasi genere di canestro: a dominare è soprattutto Jones che nel 39-21 iniziale realizza 13 dei punti di New. Quando si cominciano ad accendere le stelle delle, succede che all’intervallo è 44-36 e a metà terzo quarto i punti di ritardo siano appena due.

