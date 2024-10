Feedpress.me - Vuole costringere la figlia ad abortire e lei la denuncia: "Temo che possa farmi del male"

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una donna di 41 anni è stata indagata dalla Procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale per aver costretto ladi 17 anni a firmare il consenso ad. E’ successo ieri pomeriggio in un ospedale dell’hinterland milanese dopo che la donna ha portato la ragazzina quando lale ha comunicato di aver scoperto il precedente 3 ottobre