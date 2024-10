Ilfattoquotidiano.it - Vladimir Sabourín, la Bulgaria e una disperata ribellione (traduzione di Alessandra Bertuccelli)

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Santiago de Cuba, 1967) è un poeta, un critico letterario e un traduttore di origine bulgaro-cubana. La sua permanenza a Cuba fu di pochi mesi, il resto della vita lo ha trascorso nel Paese balcanico. Scrive in lingua bulgara, ma non si ritiene un “poeta bulgaro”. Nel 2016 ha fondato la rivista e il movimento letterario Nova Socialna Poezija per contrapporsi, attraverso una poesia politicizzata, alla strumentalizzazione e alla privatizzazione della letteratura. Per la cifra apertamente polemica della sua poesia,è ostracizzato: inle sue opere non si pubblicano (o se ne ostacola la pubblicazione), non si distribuiscono, non se ne parla.è autore di sette libri di poesia e di diverse antologie poetiche. A parte poche eccezioni, la maggior parte dei suoi libri è edita in proprio.