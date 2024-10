Iodonna.it - Vista: il Calendario delle Visite Mediche Oculistiche e il numero verde

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Le note difficoltà organizzative ed economiche del Sistema Sanitario Nazionale, insieme all’annoso problemaliste d’attesa, stanno creando apprensione e preoccupazione per la riduzione dell’accesso alle cure in Oftalmologia. Otto persone su dieci si presentano per essere visitate con forti ritardi, che possono compromettere anche oltre il 50%possibilità di cura.