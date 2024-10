Viso sfregiato per sempre dopo la lite: 23enne dovrà scontare oltre tre anni di carcere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Deve scontare una pena residua di tre anni, sette mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di lesione personale, aggravata dallo sfregio permanente del Viso, e porto di armi e strumenti atti ad offendere. Un 23enne è stato arrestato dai Carabinieri di Bertinoro giovedì pomeriggio in esecuzione Forlitoday.it - Viso sfregiato per sempre dopo la lite: 23enne dovrà scontare oltre tre anni di carcere Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Deveuna pena residua di tre, sette mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di lesione personale, aggravata dallo sfregio permanente del, e porto di armi e strumenti atti ad offendere. Unè stato arrestato dai Carabinieri di Bertinoro giovedì pomeriggio in esecuzione

