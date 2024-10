Vicino all’oasi naturale una discarica da 200mila metri cubi: il suolo sollevato di due metri (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri hanno sequestrato un'area di 10mila metri quadrati a Villa Literno: era una maxi discarica con anche amianto e altri rifiuti pericolosi. Fanpage.it - Vicino all’oasi naturale una discarica da 200mila metri cubi: il suolo sollevato di due metri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri hanno sequestrato un'area di 10milaquadrati a Villa Literno: era una maxicon anche amianto e altri rifiuti pericolosi.

