"Vado al fiume". Al consigliere rubata la bici (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Vado a fare qualche foto alla piena del Serio, per vedere se l’isola di ghiaia è sparita un’altra volta". Lo ha detto al sindaco Antonio Grassi ieri mattina il suo consigliere Antonio Bisleri. Detto fatto: il consigliere ha inforcato la bicicletta e con qualche robusta pedalata è arrivato sul ponte del Serio, che unisce le sponde tra Casale Cremasco e Sergnano. Una volta lì, ha lasciato la due ruote e si è avventurato sul ponte, non più di dieci metri di distanza e ha cominciato a scattare le foto con il cellulare. Qualcuno alle sue spalle però ha visto la bicicletta e senza pensarci due volte, c’è salito sopra e l’ha rubata. Ilgiorno.it - "Vado al fiume". Al consigliere rubata la bici Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "a fare qualche foto alla piena del Serio, per vedere se l’isola di ghiaia è sparita un’altra volta". Lo ha detto al sindaco Antonio Grassi ieri mattina il suoAntonio Bisleri. Detto fatto: ilha inforcato lacletta e con qualche robusta pedalata è arrivato sul ponte del Serio, che unisce le sponde tra Casale Cremasco e Sergnano. Una volta lì, ha lasciato la due ruote e si è avventurato sul ponte, non più di dieci metri di distanza e ha cominciato a scattare le foto con il cellulare. Qualcuno alle sue spalle però ha visto lacletta e senza pensarci due volte, c’è salito sopra e l’ha

