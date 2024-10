Ilfattoquotidiano.it - Tigri, scimmie, cammelli, un elefante: il caso degli animali maltrattati per gli spettacoli. Per i titolari del circo Martin condanna definitiva

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Gli imputati sono responsabili di aver maltrattato gliprotagonistidel”. E’ la sentenzadella Corte di Cassazione emessa nei confronti dei duedel, Eusanioo e Adam Caroli., leoni,, un ippopotamo e un, e poi ancora serpenti eerano tenuti in condizioni pessime edurante decine disotto il tendone allestito nel 2014 ad Arzachena, vicino ad Olbia. Le contestazioni erano partite sia per quanto riguardava la nutrizione e la detenzione in gabbie anguste sia per lo stato di solitudine, le fatiche insopportabili e l’assenza di arricchimento ambientale. A far partire le indagini, ormai 10 anni fa, la Lav, la Lega Anti Vivisezione.