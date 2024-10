The Kolors bloccati in aeroporto: “L’uragano Milton ci ha fermati” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – I The Kolors sono rimasti bloccati in aeroporto a causa dell'uragano Milton. La band italiana si trova in Svizzera, a Zurigo, e con grande delusione ha dovuto annullare il primo concerto negli Stati Uniti, precisamente a Miami in Florida, proprio dove l'uragano sta tenendo tutti bloccati nelle proprie abitazioni. Il volo per Miami L'articolo The Kolors bloccati in aeroporto: “L’uragano Milton ci ha fermati” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Thesono rimastiina causa dell'uragano. La band italiana si trova in Svizzera, a Zurigo, e con grande delusione ha dovuto annullare il primo concerto negli Stati Uniti, precisamente a Miami in Florida, proprio dove l'uragano sta tenendo tuttinelle proprie abitazioni. Il volo per Miami L'articolo Thein: “ci ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

