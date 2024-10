Lapresse.it - Stellantis, Calenda: “‘Ca nisciun è fess’, Tavares ci ha preso in giro”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Com’è andata? Una presa inha fatto una lunga chiacchiera su come funziona l’automotive, lo ringraziamo. Gli abbiamo chiesto degli impegni presi e ha risposto in modo del tutto evasivo. Ha di fatto solo detto che l’impegno sul milione di veicoli non c’è più, c’è però l’impegno su un milione di clienti che gli dobbiamo trovare noi con gli incentivi”. Così Carlo, uscendo dalla Camera dei Deputati dopo aver assistito all’audizione dell’a.d. diCarlos. “La situazione è drammatica. Oggi si apre formalmente una crisi, cioè cheha formalmente detto che non rispetta l’obiettivo tanto strombazzato dal governo”, ha aggiunto il leader di Azione, che ha poi affermato: “Bisogna agire ora a livello europeo e italiano. La lista delle cose da fare l’abbiamo fatta nella mozione che discuteremo martedì con tutte le opposizioni.