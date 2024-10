Biccy.it - Shaila su Lorenzo e Javier: “Ma non posso stare con tutti e due?”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da quando è entrata nella casa del Grande FratelloGatta si è avvicinata sia aSpolverato che aMartinez ed entrambi hanno palesato il loro interesse. La ballerina ha fatto tira e molla con icoinquilini, mandandoli in confusione, ma alla fine in tilt c’è andata anche lei. Dopo una brevissima conoscenza con, la ragazza ha fatto marcia indietro: “Non mi piace, l’ho capito, non mi smuove nulla, come ne esco da questa situazione?”. A quel punto la gieffina si è riavvicinata a, per poi rifilargli l’ennesimo palo e parlane del suo ex: “Sasà è bellissimo, adesso ho gli standard troppo alti. Ragazze dovreste vedere, ha degli addominali, è un armadio. Ma poi è napoletano, ha quella furbizia bella che ti incanta”.