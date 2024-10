Serie C 2024/2025, il Messina sfiora l’impresa in 10: il Trapani pareggia 1-1 al 93? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finisce 1-1 il derby siciliano tra Trapani e Messina nella nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Un punto che lascia rimpianti ad entrambe le squadre: il Messina – rimasto in 10 al 21? per il doppio giallo ad Anzelmo – colpisce una traversa al 45? con Anatriello e passa in vantaggio al terzo minuto della ripresa con un tap in dello stesso attaccante dopo una corta respinta di Seculin. La squadra giallorossa si difende con ordine e crolla solamente nel recupero, al 93?, quando Udoh (che poco prima aveva colpito la traversa) di testa in area batte Krapikas. Al 95? l’ex Gubbio ha la palla della rimonta, ma calcia alto dopo una rapida ripartenza. Un punto comunque utile per muovere la classifica (8 punti) per il Messina, che non vince però da sei giornate. Il Trapani sale a quota 14 punti in classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finisce 1-1 il derby siciliano tranella nona giornata del girone C di. Un punto che lascia rimpianti ad entrambe le squadre: il– rimasto in 10 al 21? per il doppio giallo ad Anzelmo – colpisce una traversa al 45? con Anatriello e passa in vantaggio al terzo minuto della ripresa con un tap in dello stesso attaccante dopo una corta respinta di Seculin. La squadra giallorossa si difende con ordine e crolla solamente nel recupero, al 93?, quando Udoh (che poco prima aveva colpito la traversa) di testa in area batte Krapikas. Al 95? l’ex Gubbio ha la palla della rimonta, ma calcia alto dopo una rapida ripartenza. Un punto comunque utile per muovere la classifica (8 punti) per il, che non vince però da sei giornate. Ilsale a quota 14 punti in classifica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trapani-Messina 0-1 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - : Modica. Alle 20:30 di oggi, venerdì 11 ottobre Trapani e Messina scenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. All. Troppo pochi sette punti per le ambizioni dei siciliani, che puntano ad invertire la rotta in trasferta. : Aronica Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Rizzo, Manetta, Morleo; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Petrungaro, Anatriello, Pedicillo. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Messina 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - : Aronica Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Rizzo, Manetta, Morleo; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Petrungaro, Anatriello, Pedicillo. it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio. A disposizione: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Marino, Udoh, Spini, Bifulco, Crimi All. Ottava posizione per il Trapani che ha tredici punti in classifica e punta ad incrementare il bottino. (Sportface.it)

Trapani-Messina oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - it disponibile anche la diretta scritta in tempo reale. The post Trapani-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. . Infuocato e atteso derby siciliano allo stadio Provinciale di Erice: ottimo inizio per la neopromossa granata, con tre vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, 13 punti e il piazzamento playoff, del resto è nota ... (Sportface.it)