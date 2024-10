Sci di fondo Pellegrino | Pronto per la mia penultima stagione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Sarà ladella mia carriera, con un Mondiale in casa dei più forti atleti della mia disciplina, in Norvegia e sarà una bellissima emozione tornare lì dove ho disputato il mio primo Mondiale”. Lo ha dichiarato il fondista azzurro Federicodurante il Media Day della Fisi in corso di svolgimento a Milano. “Milano-Cortina? Ho impostato la mia vita e la mia quotidianità, anche grazie a mia moglie, per dare il massimo e ottenere il massimo della prestazione sportiva”. Sci di: “per la mia” SportFace.