Scambio elettorale e mafia | 16 condanne a Bari 20 anni a Salvatore Buscemi

La gup di Bari Anna Perrelli ha condannato con rito abbreviato 16 persone a pene che vanno da un anno e quattro mesi a 20 anni di reclusione per i reati, a vario titolo, di Scambio elettorale politico-mafioso , associazione mafiosa , usura, estorsioni, minacce, riciclaggio e reati in materia di armi e droga. La pena più alta è stata inflitta al 43enne Salvatore Buscemi , considerato capo dell'omonimo

