Quarto Napoli dramma a scuola | bambino di 10 anni si accascia in classe e muore

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La tragedia è avvenuta durante la ricreazione in unaelementare diin provincia di. I carabinieri della Tenenza di, nel Napoletano, sono stati chiamati d’urgenza dall’istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di undi 10. Poco fa, durante la ricreazione, il bimbo si èto al suolo e ha perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Le indagini sono in corso. L'articolodi 10siinproviene da Dayitalianews.