Promozione, la Messina non vuole distrarsi in casa contro l’Aluntina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un nuovo mini-ciclo di partite attende la Messana, chiamata ad affrontare tre delicati match nei prossimi 8 giorni tra campionato e coppa. I giallorossi riceveranno sabato la visita dell’Aluntina nella 5^ giornata del girone B, torneranno in campo mercoledì per il ritorno del secondo turno di Messinatoday.it - Promozione, la Messina non vuole distrarsi in casa contro l’Aluntina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un nuovo mini-ciclo di partite attende la Messana, chiamata ad affrontare tre delicati match nei prossimi 8 giorni tra campionato e coppa. I giallorossi riceveranno sabato la visita delnella 5^ giornata del girone B, torneranno in campo mercoledì per il ritorno del secondo turno di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Italia Promozione - la Messana si ripete contro l'Atletico Messina - Dopo la netta vittoria dell’andata, i giallorossi passano subito in vantaggio. La Messana ha concesso il bis contro l’Atletico Messina nella partita di ritorno del turno d’apertura della Coppa Italia di Promozione, disputato sul sintetico del “L’Ambiente stadium” di Bisconte. Ventra riceve sulla. . (Messinatoday.it)

Coppa Italia Promozione - la Messana si ripete contro l'Atletico Messina - La Messana ha concesso il bis contro l’Atletico Messina nella partita di ritorno del turno d’apertura della Coppa Italia di Promozione, disputato sul sintetico del “L’Ambiente stadium” di Bisconte. . Ventra riceve sulla. Dopo la netta vittoria dell’andata, i giallorossi passano subito in vantaggio. (Today.it)

Promozione : Atletico Messina con un Salvatore Trovato in più nel "motore" - L'Atletico Messina si è rinforzato con l'arrivo di Salvatore Trovato in vista del prossimo campionato di Promozione. Classe 1989, metterà qualità ed esperienza a servizio della squadra peloritana; può agire in tutti i ruoli del centrocampo con propensione naturale a offendere, incidendo in zona... (Today.it)