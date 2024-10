“Possibile nuovo colpo a gennaio”, il Napoli ha individuato il profilo perfetto: svelato l’obiettivo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe seguendo un profilo importante per rinforzare la rosa. Sono giorni importanti in casa Napoli. La stagione è iniziata al meglio, con la squadra che ha assimilato fin da subito i concetti di Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha portato in Campania un DNA vincente, motivo per il quale si respira un grosso entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Ad alimentare ulteriormente la “felicità” sono ovviamente i risultati ottenuti sul rettangolo verde. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica con due lunghezze di vantaggio sull‘Inter e tre sulla Juventus. Ciò nonostante, però, la dirigenza starebbe valutando un nuovo investimento. Nell’ultima sessione di calciomercato, il Napoli è stato protagonista e artefice di diversi colpi importanti. Spazionapoli.it - “Possibile nuovo colpo a gennaio”, il Napoli ha individuato il profilo perfetto: svelato l’obiettivo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe seguendo unimportante per rinforzare la rosa. Sono giorni importanti in casa. La stagione è iniziata al meglio, con la squadra che ha assimilato fin da subito i concetti di Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha portato in Campania un DNA vincente, motivo per il quale si respira un grosso entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Ad alimentare ulteriormente la “felicità” sono ovviamente i risultati ottenuti sul rettangolo verde. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica con due lunghezze di vantaggio sull‘Inter e tre sulla Juventus. Ciò nonostante, però, la dirigenza starebbe valutando uninvestimento. Nell’ultima sessione di calciomercato, ilè stato protagonista e artefice di diversi colpi importanti.

Mercato Napoli a gennaio - Cammaroto : “L’esterno destro è la priorità - ecco il profilo ideale” - “E’ un momento di riflessione per il mercato. Infine, Cammaroto ha celebrato i 20 anni di gestione di De Laurentiis, considerandoli un segnale di stabilità e successo per il club. Cammaroto ha anche elogiato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua lungimiranza e per gli investimenti sostanziali fatti, evidenziando che nell’ultimo anno il club ha speso circa 150 milioni di ... (Napolipiu.com)

“Il Napoli segue un nuovo profilo” - c’è già l’ok di Conte : possibile acquisto a gennaio! - Naturalmente, il mese cerchiato in rosso è gennaio, quando ripartirà il calciomercato con la sessione invernale. Proprio l’allenatore italiano ha già dato l’ok all’operazione, motivo per il quale è probabile che la trattativa si concluda a gennaio. Nelle ultime ore, sarebbe emerso un nuovo profilo importante che avrebbe già ricevuto la consacrazione da parte di Antonio Conte. (Spazionapoli.it)

Mercato Napoli - nuovo profilo per la fascia destra : è Embimbe dell’Eintracht Francoforte - . Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di completare una rosa competitiva per la stagione in corso. Il costo del suo cartellino supera i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe complicare le negoziazioni. Il giocatore, proveniente dalla scuola del Paris Saint-Germain, ha attirato l’attenzione per la sua versatilità e le sue ottime prestazioni nella scorsa ... (Napolipiu.com)