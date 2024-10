Perugia-Entella (sabato 12 ottobre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 4 a 0 sulla Lucchese ha permesso al Perugia di Formisano di interrompere un digiuno di vittorie che durava ormai dal 30 agosto scorso e rilancia i grifoni in vista della sfida interna contro l’Entella. Giornata di grazia per gli umbri che hanno trovato una squadra arrendevole e hanno segnato tanti gol quanti quelli fatti nelle precedenti 6 giornate. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Perugia-Entella (sabato 12 ottobre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 4 a 0 sulla Lucchese ha permesso aldi Formisano di interrompere un digiuno di vittorie che durava ormai dal 30 agosto scorso e rilancia i grifoni in vista della sfida interna contro l’. Giornata di grazia per gli umbri che hanno trovato una squadra arrendevole e hanno segnato tanti gol quanti quelli fatti nelle precedenti 6 giornate. InfoBetting: Scommesse Sportive e

