Odissea telefoni a Cortona Il Comune resta isolato

di Laura Lucente Cortona L'Odissea telefonica a Cortona continua. Dopo il guasto telefonico di fine settembre, in gran parte rientrato dopo oltre una settimana di black out, la città etrusca fa i conti con un nuovo importante disservizio che si protrae da più di tre giorni. Questa volta ad essere colpiti, sono in particolare le utenze legate al palazzo comunale. Svariati i servizi pubblici tagliati fuori dalle comunicazioni: dalle scuole, alle forze dell'ordine, fino alle autorità di protezione civile. Tutti scollegati dalla rete da quasi 100 ore. Fuori uso anche il centralino del palazzo comunale e quindi anche tutti gli uffici collegati. Manca linea anche al Museo Maec. Non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico. Tra queste anche alcune abitazioni che avevano già subito precedenti stop a fine settembre che ora devono nuovamente fare i conti con il disservizio.

