"Non è una relazione a definire chi sono" Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pur senza mai nominarlo direttamente,a Interview ha parlato dell’ormai ex marito Bene delche ha dovuto affrontare questa estate. Dopo una storia conclusasi a un passo dall’altare nel 2004, il ritorno dei “Bennifer” – come li chiamavano i fan – aveva fatto sognare milioni di romantici, soprattutto visto che il ritrovato amore era culminato con le nozze nel luglio del 2022. Peccato che l’idillio abbia avuto – di nuovo – breve durata, e che dall’amore si sia passati alla rottura definitiva., dopo aver avviato le pratiche per ilquasi due mesi fa, ha dichiarato di non aver rimpianto la decisione “neanche per un secondo”, pur ammettendo di essersi sentita a tratti disperata per l’epilogo della sua storia.