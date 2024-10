Quotidiano.net - Mottarone, il processo riparte da zero

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ripartirà da capo l’udienza preliminare per l’incidente del, in cui tre anni e mezzo fa morirono 14 persone, tra cui due bambini. L’unico a salvarsi fu il piccolo Eitan, che all’epoca aveva 5 anni. Dopo circa 10 mesi di confronto in aula su due perizie tra accusa e difesa, il procedimento ritorna indietro. E questo perché il gup di Verbania, Rosa Maria Fornelli, ha restituito il fascicolo alla procuratrice Olimpia Bossi e alla pm Laura Carrera. Le quali non hanno accolto la richiesta messa nero su bianco in una ordinanza con cui la giudice, prima dell’estate, invece di decidere se mandare ao meno gli imputati, aveva chiesto, in base alla riforma Cartabia, modifiche di un certo peso al capo di imputazione – con l’esclusione, tra l’altro, dei reati relativi alla sicurezza sul lavoro – incassando, però, un rifiuto.