Milan, Moncada in missione per il centrocampista (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime sul calciomercato del Milan. Geoffrey Moncada a caccia di nuovi talenti da mettere a disposizione di Paulo Fonseca In casa Milan sono i giorni di Theo Hernandez. Il terzino francese, dopo gli errori di Firenze, è finito nel mirino della critica. Poi, inevitabilmente, si è discusso della trattativa per il suo rinnovo che fatica a decollare. Moncada (Ansa) – Calciomercato.itNelle prossime settimane ne sapremo di più, ma allo stesso tempo si aspettano novità anche in merito ai prolungamenti di Mike Maignan e Matteo Gabbia, che sono certamente più vicini rispetto a quello del numero 19 rossonero. La dirigenza del Diavolo è pronta dunque a blindare i propri gioielli, ma sta lavorando anche per rafforzare l'organico. Un organico, che in queste prime partite, sta dimostrando di non essere all'altezza della situazione, soprattutto in determinati ruoli.

