Mercatini, shopping e mostre: cosa fare durante il weekend (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercatini, shopping e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 12 e 13 ottobre 2024, anticipato da venerdì 11. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend Veneziatoday.it - Mercatini, shopping e mostre: cosa fare durante il weekend Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 12 e 13 ottobre 2024, anticipato da venerdì 11. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natale a Benevento: ipotesi ruota panoramica a piazza Cardinal Pacca. Idea mercatini e “Cantalbero” a piazza Orsini - C’è grande fermento a Benevento in vista del prossimo periodo natalizio e le iniziative da mettere in campo per attrarre visitatori e incentivare lo shopping cittadino. Quest’anno gli imminenti lavori ... (ntr24.tv)

Weekend a Genova e dintorni: Ianua, Colombo, Sagra della Farinata, Mercatino da Forte dei Marmi, Castagnate, Tattoo e altro - Sarà un fine settimana dedicato al medioevo e alla rievocazione storica, quello che prenderà il via in queste ore a Genova: da Ianua a Cristoforo Colombo, passando per la Regata delle Repubbliche Mari ... (genovatoday.it)

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 ottobre - Un nuovo weekend è alle porte e dalle previsioni meteo sarà un fine settimana soleggiato e con temperature piacevoli: l'occasione giusta per vivere a pieno la città, i suoi musei, mercatini, i suoi ev ... (romatoday.it)