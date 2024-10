Lorenzo Spolverato furioso con Helena e Shaila al GF: le parole creano il gelo (Di venerdì 11 ottobre 2024) É stato l’argomento di punta delle ultime settimane ed un motivo sicuramente c’è. Il quadrilatero più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello continua a far discutere dentro e fuori dalla casa. Se una parentesi sembra essersi chiusa un momento, quello successivo se ne aprono molte altre. Questo è il ritmo a cui Lorenzo, Shaila, Javier ed Helena stanno abituando i telespettatori. Le sorprese non sono ancora finite. Dopo la puntata di lunedì scorso, i protagonisti sembravano aver finalmente chiarito la situazione. Ora però, il rancore di Spolverato è tornato a galla. Le sue ultime parole hanno letteralmente scioccato il web. Tutto.tv - Lorenzo Spolverato furioso con Helena e Shaila al GF: le parole creano il gelo Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) É stato l’argomento di punta delle ultime settimane ed un motivo sicuramente c’è. Il quadrilatero più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello continua a far discutere dentro e fuori dalla casa. Se una parentesi sembra essersi chiusa un momento, quello successivo se ne aprono molte altre. Questo è il ritmo a cui, Javier edstanno abituando i telespettatori. Le sorprese non sono ancora finite. Dopo la puntata di lunedì scorso, i protagonisti sembravano aver finalmente chiarito la situazione. Ora però, il rancore diè tornato a galla. Le sue ultimehanno letteralmente scioccato il web.

Shaila Gatta al GF ci ripensa e torna da Javier Martinez - lui a Lorenzo Spolverato : “Non cambio idea” - Al Grande Fratello le dinamiche tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez continuano a tenere banco. Continua a leggere . L'ex velina, dopo il confronto con il pallavolista argentino, sembra intenzionata ad un riavvicinamento con lui: "Sono stata stupida, mi fa bollire il sangue". Javier, però, confessa al "rivale in amore" Lorenzo Spolverato le sue perplessità sull'atteggiamento ... (Fanpage.it)

Grande Fratello - sulla Casa volano i primi due aerei per il triangolo amoroso tra Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato e Javier Martinez : le loro reazioni - “S & L 2 anime non si perdono #Shailenzo“. Questa mattina i fan hanno voluto mandare un messaggio a Shaila e Lorenzo facendo volare sulla Casa il primo aereo di questa edizione del Grande Fratello. com/G5jgNjwjtV — _97 (@zabetta97) October 11, 2024 Tuttavia Lorenzo ha sostenuto di non aver cambiato posizione nei confronti della coinquilina. (Isaechia.it)

Lorenzo Spolverato al GF : “Shaila vuole amarmi” - cosa ha detto lei - Nelle scorse ore i due hanno avuto un confronto nella casa più spiata d’Italia, lei gli ha detto che si comporta come alcuni suoi ex che scappavano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Sembra che lui abbia capito di avere ancora una speranza, in confessionale ha infatti rivelato: “Questo concetto ... (Bollicinevip.com)