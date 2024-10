LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: prezioso secondo posto per Luna Rossa nella prima regata di semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:51 Ancora una volta ottimo timing delle azzurre, che iniziano ora a navigare il primo dei due lati di bolina. Bene anche britanniche ed olandesi. 17:49 Ritmi improvvisamente serratissimi. Manca un minuto alla partenza. INIZIA GARA-2 DI semifinale 17:48 Le prime due classificate del girone si affronteranno nell’unico match race di finalissima che assegnerà il trofeo. 17:44 LA CLASSIFICA DOPO GARA-1 1-Sail Team BCN (ESP) 10 punti2-Luna Rossa (ITA) 7 3-Athena Patway 5 4-Team New Zealand (NZL) 3 5-Jajo Team Dutchsail (NED) 2 6-Artemis Swedish Challenge (SWE) 1 17:41 Seppur col brivido le padrone di casa vincono con merito Race-1 di semifinale tagliando il traguardo in 11’59” con soli 5 secondi di vantaggio su Luna Rossa. Terza piazza per Athena Pathway, poi New Zealand, Jajo Team ed Artemis. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: prezioso secondo posto per Luna Rossa nella prima regata di semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:51 Ancora una volta ottimo timing delle azzurre, che iniziano ora a navigare il primo dei due lati di bolina. Bene anche britanniche ed olandesi. 17:49 Ritmi improvvisamente serratissimi. Manca un minuto alla partenza. INIZIA GARA-2 DI17:48 Le prime due classificate del girone si affronteranno nell’unico match race di finalissima che assegnerà il trofeo. 17:44 LA CLASSIFICA DOPO GARA-1 1-Sail Team BCN (ESP) 10 punti2-(ITA) 7 3-Athena Patway 5 4-Team New Zealand (NZL) 3 5-Jajo Team Dutchsail (NED) 2 6-Artemis Swedish Challenge (SWE) 1 17:41 Seppur col brivido le padrone di casa vincono con merito Race-1 ditagliando il traguardo in 11’59” con soli 5 secondi di vantaggio su. Terza piazza per Athena Pathway, poi New Zealand, Jajo Team ed Artemis.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa non brilla nella sesta regata - Appuntamento a più tardi! 11:02 Ed arriva la conferma: regate rinviate alle 14. Seconda metà di regate che si protrae da ormai 4 giornate, e domani incombe la finale di America’s Cup tra Ineos Britannia e New Zealand. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:59 Regna la confusione. Sarebbe stata una regata ingiusta, soprattutto dopo la decisione di accorciare la durata del girone A. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa stacca il pass per le semifinali nel girone vinto dalle britanniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:48 LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE A 1-Athena Pathway (GBR) 46 punti Q2-Luna Rossa (ITA) 39 punti Q 3-Team New Zealand (NZL) 27 punti Q 4-Alinghi (SUI) 27 punti 5-American Magic (USA) 16 6-Orient Express (FRA) 16 16:45 13’56” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti. (Oasport.it)

