La nuova vita de 'Il Pianeta Pillola', Fraffrog: «La forza di un'idea» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Pianeta Pillola – primissimo fumetto pubblicato da Francesca Presentini, in arte Fraffrog – trova una nuova vita nel 2024. La ri-edizione (targata Gigaciao) contiene la storia rivista e aggiornata del Pianeta Pillola, il corpo celeste più misterioso del Sistema Solare. L'universo del Pianeta Pillola è nato dalla penna di Fraffrog nel 2013, nell'ambito di un progetto scolastico che le è valso la prestigiosa nomination come Best Comic agli Art Books Wanted International. Fraffrog incontrerà tutti i fan in speciali meet and greet presso alcune librerie e fumetterie selezionate, oltre alle principali fiere come Lucca Comics & Games e Milan Games Week & Cartoomics. Ci siamo fatti raccontare questa ri-edizione proprio da Fraffrog. Il Pianeta Pillola è un'edizione rivista e aggiornata della tua primissima pubblicazione.

