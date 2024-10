Kate Middleton torna in pubblico: il dettaglio che scatena l’ipotesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social. Kate Middleton torna in pubblico: il dettaglio che scatena l’ipotesi. Non è stato un anno facile per la Principessa del Galles Kate Middleton, la quale ha dovuto combattere contro un tumore, molto probabilmente all’utero. Nessuno, infatti, ha mai specificato di che tipo di tumore si trattasse, ma solo che riguardasse la zona addominale. Per la prima volta dopo la fine delle cure chemioterapiche Kate Middleton è tornata in pubblico e un dettaglio ha scatenato una nuova ipotesi sulla Principessa. Tvzap.it - Kate Middleton torna in pubblico: il dettaglio che scatena l’ipotesi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social.in: ilche. Non è stato un anno facile per la Principessa del Galles, la quale ha dovuto combattere contro un tumore, molto probabilmente all’utero. Nessuno, infatti, ha mai specificato di che tipo di tumore si trattasse, ma solo che riguardasse la zona addominale. Per la prima volta dopo la fine delle cure chemioterapicheta ine unhato una nuova ipotesi sulla Principessa.

La visita alle famiglie delle vittime dell’attacco di Southport non era stata annunciata. Ma Kate Middleton ha voluto riprendere i suoi impegni ufficiali partendo dalle cause a cui tiene di più - Dopo lunghi mesi di cure e incertezze, Kate Middleton ritorna alla vita a corte con una visita non annunciata a cui avrebbe dovuto recarsi solo William. Ma ora che la principessa si sente più in forze, a Kensington Palace possono iniziare a programmare il suo ritorno a corte. E come primo impegno non poteva scegliere un’occasione più commovente e ricca di significato: un incontro, condotto ... (Iodonna.it)