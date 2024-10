Israele attacca basi Unifil in Libano, anche questo fa parte del diritto dello Stato ebraico di difendersi? (Di venerdì 11 ottobre 2024) È accaduto nella giornata di ieri: in Libano, Israele ha sparato sull'Unifil, colpendo anche le basi italiane. Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente della destra bluette neoliberale e atlantista: 'è inammissibile'. Sono stati feriti due caschi blu indonesiani. Pro Ilgiornaleditalia.it - Israele attacca basi Unifil in Libano, anche questo fa parte del diritto dello Stato ebraico di difendersi? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È accaduto nella giornata di ieri: inha sparato sull', colpendoleitaliane. Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente della destra bluette neoliberale e atlantista: 'è inammissibile'. Sono stati feriti due caschi blu indonesiani. Pro

