Anteprima24.it - Industria Italiana, il piano “Menarini”: sindacati speranzosi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Roma si è tenuto un incontro conSpa nel corso del quale è stato presentato ille per la IIA di Flumeri. La nota dei: “Si tratta di unmolto ambizioso, che per questo suscita non poche perplessità rispetto I’attuazione. A fronte di quasi 400 bus attualmente in portafoglio, la produzione è infatti attualmente quasi ferma,. Per quanto concerne l’ingresso nella compagine societaria di un grosso gruppo cinese, ancora non siamo di fronte ad un passaggio formale, men che meno ad una una fase esecutiva,. Confermata la volontà di allocare la produzione esclusivamente a Flumeri, con la previsione di diverse assunzioni, Bologna dovrebbe divenire il sito di progettazione, after sale e prototipazione con la possibilità di riconversione di parte degli attuali 75 diretti di produzione.