Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: due furgoni coinvolti, feriti trasportati in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle ore 13.43 è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est a seguito di un Incidente stradale tra due furgoni sul raccordo Perugia-Bettolle, nei pressi dello svincolo di San Lorenzo. Due persone sono rimaste ferite nello scontro: un uomo di 64 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Siena con l'elisoccorso Pegaso 3, in codice 2. Un altro uomo, di 36 anni, è stato invece trasportato, sempre in codice 2, all'ospedale della Fratta. Sul luogo dell'Incidente sono intervenuti i soccorsi, tra cui l'infermierizzata di Cortona e il BLSD di Foiano della Chiana, oltre ai vigili del fuoco, personale dell'Anas e le forze dell'ordine, per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. L'articolo Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: due furgoni coinvolti, feriti trasportati in ospedale proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

