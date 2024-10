Inchiesta ultras, Zanetti ai pm: "Nessuna minaccia dai capi curva, mai parlato con Marotta dei biglietti" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Simone Inzaghi, è stato ascoltato dagli investigatori anche il vice presidente dell`Inter, Javier Zanetti, in merito all`Inchiesta della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Simone Inzaghi, è stato ascoltato dagli investigatori anche il vice presidente dell`Inter, Javier, in merito all`della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras Inter e Milan - la verità di Zanetti! Oggi un altro – TS - Oggi tocca ad un milanista. Insomma, in poche parole: Javier Zanetti. Inchiesta ultras Inter e Milan, oggi tocca ad un milanista ALTRO GIRO – Dopo l’audizione di Zanetti, oggi toccherà a Davide Calabria del Milan. Ieri il vicepresidente nerazzurro, storica bandiera del club, ha raggiunto la questura di Milano per rilasciare la propria testimonianza in merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan. (Inter-news.it)

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - Ma Zanetti ha smentito qualsiasi pressione: «Mai minacce e intimidazioni». Un’indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Dda e guidata dall’aggiunta Alessandra Dolci e dal procuratore Marcello Viola. Zanetti, come riporta Ansa, conferma di essere stato contattato da uno dei capi della curva nord Marco Ferdico, tra gli arrestati, per avere più biglietti per la finale di Champions ... (Open.online)

Javier Zanetti e l’inchiesta sulle Curve : “Con gli ultrà rapporti cordiali. Mai parlato di indagini in corso” - Milano – È arrivato il giorno dell’audizione di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, il cui nome è affiorato in alcune intercettazioni dell’inchiesta ’Doppia curva’ che ha azzerato i vertici delle curve di San Siro, con 19 arresti. Inchiesta ultras, Davide Calabria filmato nel covo di Luca Lucci. (Ilgiorno.it)