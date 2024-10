Zonawrestling.net - Impact 10.10.2024 Long-Term Storytelling

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ROSEMARY, WENDY CHOO & TASHA STEELZ vs MASHA SLAMOVICH, SOL RUCA & JORDYNNE GRACE (2,5 / 5) Un nuovo episodio di TNAsi apre subito con l’azione tutta al femminile. La Knockouts Champion, Jordynne Grace e le sue alleate dominano in larga parte la contesa e si può dire che la rivalsa di Masha Slamovich passa ufficialmente agli archivi. Chissà se adesso vedremo un terzo capitolo proprio tra Jordynne e Masha con in palio il titolo. VINCITRICI: JORDYNNE GRACE, MASHA SLAMOVICH & SOL RUCA BACKSTAGE: Gia Miller intervista Josh Alexander in compagnia dei suoi nuovi alleati e stufo risponde alle domande della Knockout.