Il Napoli e non solo | parla Padovano

L'ex attaccante (anche) di Napoli e Juventus Michele Padovano è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione '1 Football Club'. Sull'Italia di Spalletti? "Rispetto agli Europei è tutta un'altra squadra. Sono stati propositivi, sono andati in vantaggi. In 11 vs 11 sarebbe stata una partita diversa. Gli episodi hanno condizionato notevolmente la partita. Fortunatamente, non abbiamo perso". Non solo Napoli Nei momenti importanti quanto peserà l'assenza di Bremer nella Juve? "Sono tutti momenti importanti. Quando parti da un progetto totalmente nuovo, mandando via giocatori forti, ci vuole pazienza tempo per trovare la giusta quadra. I dirigenti hanno installato una mentalità vincente.

Padovano su Juve-Napoli : “Ecco chi è davvero favorita per il big match” - “Può adattarsi ad altri ruoli, ma in una grande squadra devi essere determinante anche dalla panchina. “Sia la Juventus che il Napoli hanno lavorato bene sul mercato. Entrambi sono in grado di fare la differenza. “Lukaku si fa valere per la sua fisicità, ed è chiaro che, una volta ritrovata la forma, sarà decisivo per il Napoli. (Napolipiu.com)

Aspettando Napoli-Juventus con Michele Padovano - Più facile fare il calciatore, il direttore sportivo o il cronista? “Sicuramente il calciatore! Pensi solo ad allenarti ed a giocare, non hai ruoli di responsabilità come quello del direttore sportivo”. Senza Lukaku, questa è un’altra squadra. Poi, sa che la Juve non è un contesto in cui ci si accontenta, non si nasconde dietro un dito. (Terzotemponapoli.com)

Aspettando Napoli-Parma (e non solo) con Michele Padovano - Il Napoli sarà la mina vagante senza coppe, tutte le big dovranno adattarsi di conseguenza. Di seguito le sue dichiarazioni. Quando torneranno a posto i titolari, poi vedremo qualcosa di diverso. La squadra di Fabio ama giocare dal basso e ha grande qualità. Trasmettere serenità in conferenza stampa è fondamentale anche per i giocatori, ma capisco Antonio… Il mercato nel mentre del campionato non ... (Terzotemponapoli.com)