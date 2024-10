Grande Fratello, lo stop del doppio appuntamento: concorrenti nel panico, le teorie – VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terremoto al Grande Fratello: una decisione improvvisa manda in tilt la produzione. I fan sono in rivolta, i concorrenti nel panico. L'articolo Grande Fratello, lo stop del doppio appuntamento: concorrenti nel panico, le teorie – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Grande Fratello, lo stop del doppio appuntamento: concorrenti nel panico, le teorie – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terremoto al: una decisione improvvisa manda in tilt la produzione. I fan sono in rivolta, inel. L'articolo, lodelnel, leproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - giorno 25 : commenti al live - . Giorno 25 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). oi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 25: commenti al live. (Isaechia.it)

“Espulsione - è grave”. Grande Fratello - scoppia il caso proprio su un concorrente vip : brutte cose - Alcuni hanno condannato senza mezzi termini l’attore per l’uso di linguaggio inappropriato, mentre altri hanno cercato di giustificarlo, attribuendo la scelta delle parole alla sua scarsa padronanza dell’italiano e suggerendo che non si fosse reso conto della gravità di ciò che stava dicendo. L'articolo “Espulsione, è grave”. (Tuttivip.it)

Amanda Lecciso al Grande Fratello - sua nipote Jasmine Carrisi dice la sua : “Chi mi piace e chi no” - Detto ciò, ho anche qualche antipatia di gente che mi sembra poco corretta e coerente“. Qua però la ragazza non ha approfondito la risposta. Amanda Lecciso al Grande Fratello vive in uno stato semi-vegetativo se non fosse per lo scontro con Helena Prestes visto nell’ultimo post puntata. . it. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà”. (Biccy.it)