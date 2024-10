Gilmour: “Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al Napoli” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billy Gilmour, centrocampista del Napoli e della Scozia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media scozzesi dal ritiro della sua Nazionale. Queste le sue parole per la nuova esperienza al Napoli: Gilmour: la Premier League è sempre stato il sogno, ma quando “La Premier League è sempre stato il sogno, ma quando è arrivata l’opportunità di andare fuori ho voluto confrontarmi con una nuova realtà . Le mie aspettative a Napoli sono state superate: nelle prime due partite, vedere tutti quei tifosi allo stadio e l’atmosfera incredibile che c’era in città Abbiamo fatto una grande partenza in campionato. Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al Napoli, questa è una città straordinaria che vive di calcio. Anche in Scozia è così. Terzotemponapoli.com - Gilmour: “Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al Napoli” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billy, centrocampista dele della Scozia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media scozzesi dal ritiro della sua Nazionale. Queste le sue parole per laal: la Premier League è sempre stato il sogno, ma quando “La Premier League è sempre stato il sogno, ma quando è arrivata l’opportunità di andare fuori ho voluto confrontarmi con unarealtà . Le mie aspettative asono state superate: nelle prime due partite, vedere tutti quei tifosi allo stadio e l’atmosfera incredibile che c’era in città Abbiamo fatto una grande partenza in campionato. Stoinmiaalè una città straordinaria che vive di calcio. Anche in Scozia è così.

