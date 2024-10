Gessica Disertore morta a 27 anni su una crociera Disney. La famiglia: «Non si è suicidata». Dai lividi al cadavere truccato, cosa non torna (Di venerdì 11 ottobre 2024) Voleva mettersi alla prova nel campo della pasticceria e della ristorazione, quello nel quale si era specializzata, quando Gessica Disertore, pugliese di 27 anni, ha deciso di imbarcarsi su una Leggo.it - Gessica Disertore morta a 27 anni su una crociera Disney. La famiglia: «Non si è suicidata». Dai lividi al cadavere truccato, cosa non torna Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Voleva mettersi alla prova nel campo della pasticceria e della ristorazione, quello nel quale si era specializzata, quando, pugliese di 27, ha deciso di imbarcarsi su una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gessica Disertore morta su una crociera Disney : perché la famiglia non crede alla versione del suicidio - Le autorità statunitensi hanno chiuso il caso come un suicidio, ma la famiglia non crede a questa ipotesi. Salita su una crociera Disney per realizzare i suoi sogni e fare esperienza nel campo della pasticceria il 5 agosto 2023, la 27enne pugliese Gessica Disertore è morta poche settimane dopo. E, dopo un anno di silenzio, chiede giustizia. (Fanpage.it)