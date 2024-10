Gentile: «Fonseca, oltre il derby risultati mancano! Ricorda Giampaolo» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fonseca alla guida del Milan ha vissuto un inizio turbolento, con la vittoria nel derby contro l’Inter e poco altro. Riccardo Gentile presente dagli studi di Sky Sport a un paragone anche con Giampaolo, altro ex allenatore rossonero. DISCONTINUO – Paulo Fonseca nonostante una vittoria contro l’Inter, ha raccolto solo briciole al Milan o poco più. Il tecnico portoghese prima del derby era sul punto di essere esonerato, complice un avvio di stagione complicato e poco convincente. Dopo la vittoria contro l’Inter, il Milan ha vissuto un nuovo crollo con le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, intervallate da una sola vittoria contro il Lecce. Questi risultati non hanno permesso alla squadra di trovare continuità, alimentando ulteriormente le critiche sulla gestione del tecnico portoghese. Inter-news.it - Gentile: «Fonseca, oltre il derby risultati mancano! Ricorda Giampaolo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)alla guida del Milan ha vissuto un inizio turbolento, con la vittoria nelcontro l’Inter e poco altro. Riccardopresente dagli studi di Sky Sport a un paragone anche con, altro ex allenatore rossonero. DISCONTINUO – Paulononostante una vittoria contro l’Inter, ha raccolto solo briciole al Milan o poco più. Il tecnico portoghese prima delera sul punto di essere esonerato, complice un avvio di stagione complicato e poco convincente. Dopo la vittoria contro l’Inter, il Milan ha vissuto un nuovo crollo con le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, intervallate da una sola vittoria contro il Lecce. Questinon hanno permesso alla squadra di trovare continuità, alimentando ulteriormente le critiche sulla gestione del tecnico portoghese.

