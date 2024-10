Genitori: attenzione allo sharenting Carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: La corsa incessante di postare foto e/o video sulle piattaforme social per ottenere più like possibili può incorrere a problemi psicologici e legali. È giusto essere informati sui rischi che un genitore incorre se posta una foto e/o un video del suo bambino sui social. La tendenza da parte dei Genitori a postare sui social media le immagini e/o le informazioni dei propri figli senza chiederne il consenso prende il nome di sharenting, termine che deriva dall’unione delle parole inglesi share (mostrare) e parenting (Genitorialità). Questo fenomeno però non solo si sviluppa con la pubblicazione di foto e video ma anche con la divulgazione di informazioni o notizie sul web della sfera privata del minore. Noinotizie.it - Genitori: attenzione allo sharenting Carabinieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: La corsa incessante di postare foto e/o video sulle piattaforme social per ottenere più like possibili può incorrere a problemi psicologici e legali. È giusto essere informati sui rischi che un genitore incorre se posta una foto e/o un video del suo bambino sui social. La tendenza da parte deia postare sui social media le immagini e/o le informazioni dei propri figli senza chiederne il consenso prende il nome di, termine che deriva dall’unione delle parole inglesi share (mostrare) e parenting (alità). Questo fenomeno però non solo si sviluppa con la pubblicazione di foto e video ma anche con la divulgazione di informazioni o notizie sul web della sfera privata del minore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allarme ‘cutting’ tra gli studenti : aumentano le forme di autolesionismo. La psicologa : “Occorre maggiore attenzione da parte di educatori e genitori” - Il 'cutting' rappresenta una forma di autolesionismo che si manifesta attraverso atti di auto-inflizione di ferite, come tagli e bruciature, spesso utilizzati dai giovani per alleviare un dolore emotivo profondo. L'articolo Allarme ‘cutting’ tra gli studenti: aumentano le forme di autolesionismo. . (Orizzontescuola.it)

“Fate attenzione ai rumori bianchi per far dormire i neonati” : il consiglio dell’esperta ai genitori - Molti genitori fanno ascoltare ai propri bambini rumori bianchi per farli addormentare, la dottoressa April Benasich, esperta del sonno, ne ha però evidenziato i potenziali rischi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chat di classe - il Garante per la privacy : “Vanno usate con rispetto e attenzione - non come sfogo. Spesso giovani più attenti dei genitori” - Con un'intervista a Il Messaggero Agostino Ghiglia, componente del Garante per la privacy, lancia un monito ai genitori, spesso inconsapevoli dei rischi legati alla diffusione incontrollata di immagini e informazioni personali online, specialmente quando riguardano i bambini. Ghiglia ricorda le regole ora che le scuole sono pronte per riaccogliere gli studenti dopo le vacanze estive. (Orizzontescuola.it)