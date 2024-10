Folle inseguimento sull’asse mediano: alla guida un rom 17enne, fermati in quattro (Di venerdì 11 ottobre 2024) GIUGLIANO – E alla fine si è detto: “E’ andata bene”, per tutti i protagonisti di questa vicenda. Siamo a Giugliano in Campania e sono quasi le 21. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. L’Alt è istantaneo, la fuga ineluttabile. Inizia un inseguimento sull’asse mediano in direzione Lago Patria. Velocità illegale e manovre pericolose sono al centro della corsa che dura 10 chilometri e durante la quale ben 8 auto di altrettanti ignari cittadini vengono danneggiate. La corsa termina quando l’autista dell’Alfa perde il controllo. I 150 cavalli vanno a impattare contro il guard rail e chi occupa l’auto tenta la fuga nelle campagne vicine. Primacampania.it - Folle inseguimento sull’asse mediano: alla guida un rom 17enne, fermati in quattro Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) GIUGLIANO – Efine si è detto: “E’ andata bene”, per tutti i protagonisti di questa vicenda. Siamo a Giugliano in Campania e sono quasi le 21. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. L’Alt è istantaneo, la fuga ineluttabile. Inizia unin direzione Lago Patria. Velocità illegale e manovre pericolose sono al centro della corsa che dura 10 chilometri e durante la quale ben 8 auto di altrettanti ignari cittadini vengono danneggiate. La corsa termina quando l’autista dell’Alfa perde il controllo. I 150 cavalli vanno a impattare contro il guard rail e chi occupa l’auto tenta la fuga nelle campagne vicine.

