Falò per la passata di pomodoro causa incendio boschivo denunciato un 51enne

L'Aquila - Un Falò mal gestito provoca un incendio in un bosco di 5mila metri quadrati. Indagini dei Carabinieri forestali identificano il responsabile. incendio boschivo a Balsorano: denunciato per negligenza il proprietario del terreno Un 51enne residente a Balsorano è stato denunciato dai Carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo colposo, in seguito a un rogo che, lo scorso 25 agosto, ha distrutto una superficie di circa 5mila metri quadrati di terreno. L'incendio è partito da un fondo di proprietà dell'uomo, dove erano stati accesi dei Falò per la bollitura delle bottiglie di passata di pomodoro. Le fiamme si sono propagate rapidamente ai terreni vicini, incolti e resi particolarmente vulnerabili dalla sicità estiva.

