Ex squillo col reddito di cittadinanza senza diritto, ora fa la colf per ripagare l'Inps (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aveva presentato all'Inps la richiesta del reddito di cittadinanza, senza averne diritto come evidenziato da un controllo della guardia di finanza che le contestava di aver percepito indebitamente oltre 1300 euro. Nella dichiarazione la donna aveva scritto che era residente in Italia da più di Today.it - Ex squillo col reddito di cittadinanza senza diritto, ora fa la colf per ripagare l'Inps Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aveva presentato all'la richiesta deldiavernecome evidenziato da un controllo della guardia di finanza che le contestava di aver percepito indebitamente oltre 1300 euro. Nella dichiarazione la donna aveva scritto che era residente in Italia da più di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex squillo col reddito di cittadinanza senza diritto - ora fa la colf per ripagare la multa - Aveva presentato all'Inps la richiesta del reddito di cittadinanza, senza averne diritto come evidenziato da un controllo della guardia di finanza che le contestava di aver percepito indebitamente oltre 1300 euro. Nella dichiarazione la donna aveva scritto che era residente in Italia da più di... (Today.it)

Denunciati 6 furbetti del reddito di cittadinanza - percepivano somme non spettanti - I risultati di servizio conseguiti testimoniano ancora una volta l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica tarantina nell’azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale. (Tarantinitime.it)

Ex squillo con reddito di cittadinanza - non ne aveva diritto. A processo per errore del Caf : assolta - La pratica era passata ma dopo aver iniziato a prendere i primi soldi c’era stato un controllo della guardia di finanza che aveva evidenziato come la. Una donna di 34 anni aveva presentato all'Inps la richiesta di prendere il reddito di cittadinanza. ANCONA - Quando si dice premiare la buona fede. (Anconatoday.it)